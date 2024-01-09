*15:40JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ

その他製品が上昇率トップ。そのほか機械、精密機器、金属製品、情報・通信業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、鉄鋼、石油・石炭製品、銀行業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 4,566.21 ／ 3.24

2. 機械 ／ 2,733.17 ／ 1.71

3. 精密機器 ／ 10,843.17 ／ 1.70

4. 金属製品 ／ 1,340.32 ／ 1.59

5. 情報・通信業 ／ 5,415.79 ／ 1.56

6. 電気機器 ／ 4,175.45 ／ 1.55

7. 小売業 ／ 1,657.54 ／ 1.54

8. ガラス・土石製品 ／ 1,294.72 ／ 1.35

9. 水産・農林業 ／ 550.74 ／ 1.23

10. サービス業 ／ 2,854.32 ／ 1.17

11. 食料品 ／ 2,185.61 ／ 1.04

12. 空運業 ／ 243.82 ／ 1.00

13. 証券業 ／ 504. ／ 0.98

14. 建設業 ／ 1,581.43 ／ 0.93

15. 繊維業 ／ 657.37 ／ 0.92

16. 医薬品 ／ 3,514.41 ／ 0.91

17. 不動産業 ／ 1,757.92 ／ 0.75

18. 電力・ガス業 ／ 501.46 ／ 0.72

19. パルプ・紙 ／ 527.42 ／ 0.56

20. 陸運業 ／ 2,157.65 ／ 0.51

21. ゴム製品 ／ 4,325.83 ／ 0.29

22. 非鉄金属 ／ 1,143.62 ／ 0.22

23. 化学工業 ／ 2,433.78 ／ 0.13

24. その他金融業 ／ 912.59 ／ 0.09

25. 保険業 ／ 1,725.28 ／ 0.04

26. 輸送用機器 ／ 4,277.69 ／ -0.12

27. 卸売業 ／ 3,238.48 ／ -0.16

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,671.03 ／ -0.29

29. 銀行業 ／ 258.76 ／ -0.38

30. 石油・石炭製品 ／ 1,457.25 ／ -0.40

31. 鉄鋼 ／ 775.61 ／ -0.68

32. 鉱業 ／ 571.8 ／ -1.23

33. 海運業 ／ 1,721.05 ／ -2.26《CS》