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東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
*15:40JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか機械、精密機器、金属製品、情報・通信業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、鉄鋼、石油・石炭製品、銀行業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 4,566.21 ／ 3.24
2. 機械 ／ 2,733.17 ／ 1.71
3. 精密機器 ／ 10,843.17 ／ 1.70
4. 金属製品 ／ 1,340.32 ／ 1.59
5. 情報・通信業 ／ 5,415.79 ／ 1.56
6. 電気機器 ／ 4,175.45 ／ 1.55
7. 小売業 ／ 1,657.54 ／ 1.54
8. ガラス・土石製品 ／ 1,294.72 ／ 1.35
9. 水産・農林業 ／ 550.74 ／ 1.23
10. サービス業 ／ 2,854.32 ／ 1.17
11. 食料品 ／ 2,185.61 ／ 1.04
12. 空運業 ／ 243.82 ／ 1.00
13. 証券業 ／ 504. ／ 0.98
14. 建設業 ／ 1,581.43 ／ 0.93
15. 繊維業 ／ 657.37 ／ 0.92
16. 医薬品 ／ 3,514.41 ／ 0.91
17. 不動産業 ／ 1,757.92 ／ 0.75
18. 電力・ガス業 ／ 501.46 ／ 0.72
19. パルプ・紙 ／ 527.42 ／ 0.56
20. 陸運業 ／ 2,157.65 ／ 0.51
21. ゴム製品 ／ 4,325.83 ／ 0.29
22. 非鉄金属 ／ 1,143.62 ／ 0.22
23. 化学工業 ／ 2,433.78 ／ 0.13
24. その他金融業 ／ 912.59 ／ 0.09
25. 保険業 ／ 1,725.28 ／ 0.04
26. 輸送用機器 ／ 4,277.69 ／ -0.12
27. 卸売業 ／ 3,238.48 ／ -0.16
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,671.03 ／ -0.29
29. 銀行業 ／ 258.76 ／ -0.38
30. 石油・石炭製品 ／ 1,457.25 ／ -0.40
31. 鉄鋼 ／ 775.61 ／ -0.68
32. 鉱業 ／ 571.8 ／ -1.23
33. 海運業 ／ 1,721.05 ／ -2.26《CS》
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