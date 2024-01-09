*07:35JST NY原油：反落で70.77ドル、サウジアラビアが販売価格の引き下げを提示

NY原油先物2月限は反落（NYMEX原油2月限終値：70.77 ↓3.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－3.04ドルの70.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.13ドル－73.95ドル。アジア市場の序盤で73.95ドルまで買われたが、サウジアラビアが2月渡の販売価格引き下げを提示したため、需要減少の思惑が浮上した。米国市場の前半にかけて70.13ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に71ドルを挟んだ水準で推移。《CS》