*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 あみやき亭、ウェルプレイドR、コナミグループなど

銘柄名<コード>5日終値⇒前日比

サイゼリヤ＜7581＞ 5150 +160

国内証券による新規買い推奨で朝方上昇するも買い息切れ。

あみやき亭＜2753＞ 4410 +300

第3四半期決算評価の買いが継続。利益確定売りこなし上伸。

カルラ＜2789＞ 534 +30

23年12月の既存店売上高13.6％増。

SOSEI＜4565＞ 1510 +49

CEOの新年の挨拶を期待材料視。

ウェルプレイドR＜9565＞ 2163 +400

「IOCがオリンピック・eスポーツの26年日本開催打診」報道が引き続き手掛かり。

カヤック＜3904＞ 808 +65

急騰しているウェルプレイドRの筆頭株主。

イーレックス＜9517＞ 819 +44

光通信の保有比率上昇などを思惑視。

北陸電気工事＜1930＞ 1262 +53

北陸地盤の電気工事会社で復興需要への思惑続く。

コナミグループ＜9766＞ 7874 +322

PS5向け新タイトルへの期待が高まる。

三井不動産＜8801＞ 3551 +112

モルガン・スタンレーMUFG証券の不動産セクター強気レポートで。

住友不動産＜8830＞ 4289 +135

モルガン・スタンレーMUFG証券では大手不動産に強気と。

東急不HD＜3289＞ 953.3 +33.9

モルガン・スタンレーMUFG証券では新規に買い推奨。

ふくおか＜8354＞ 3447 +105

米長期金利上昇で銀行株の一角も買い優勢。

東京建物＜8804＞ 2138 +46

モルガン・スタンレーMUFG証券では2500円目標で買い推奨。

大和証券グループ本社＜8601＞ 1005 +37.9

能登半島地震で日銀の政策修正先送りとの見方も。

野村ホールディングス＜8604＞ 669.2 +26.7

本日は証券株も強い動きが目立つ展開へ。

楽天グループ＜4755＞ 648.2 +23.1

楽天銀行の株価上昇も支援か。

三越伊勢丹＜3099＞ 1599.5 +52

12月の月次好調を評価材料視。

レゾナック・ホールディングス＜4004＞ 2978 +120.5

CLSA証券では目標株価引き上げ。

りそなHD＜8308＞ 746.7 +26.1

米長期金利の上昇などをポジティブ視か。

北陸電力<9505> 757.1 +39.8

能登半島地震で4日売り先行も、その後は買い戻し優勢に。

豊田通商<8015> 8798 +224

為替相場の円安反転などプラス視へ。

楽天銀行<5838> 2257 +119

預金残高10兆円を突破などと伝わる。

三菱地所<8802> 1996.5 +63.5

不動産株上昇の流れに乗る。

SUBARU<7270> 2765.5 +66.5

為替相場の円安反転をポジティブ視。

ケアネット<2150> 934 -137

TOPIX組み入れ後は反動安強まる流れに。

エアトリ<6191> 1725 -119

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

ペプチドリーム<4587> 1406 -102

リバウンド一服感で短期資金の利食い優勢か。

ギフティ<4449> 1652 -121

グロース株売りの流れに押される格好で。《CS》