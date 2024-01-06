関連記事
前日に動いた銘柄 part1 あみやき亭、ウェルプレイドR、コナミグループなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 あみやき亭、ウェルプレイドR、コナミグループなど
銘柄名<コード>5日終値⇒前日比
サイゼリヤ＜7581＞ 5150 +160
国内証券による新規買い推奨で朝方上昇するも買い息切れ。
あみやき亭＜2753＞ 4410 +300
第3四半期決算評価の買いが継続。利益確定売りこなし上伸。
カルラ＜2789＞ 534 +30
23年12月の既存店売上高13.6％増。
SOSEI＜4565＞ 1510 +49
CEOの新年の挨拶を期待材料視。
ウェルプレイドR＜9565＞ 2163 +400
「IOCがオリンピック・eスポーツの26年日本開催打診」報道が引き続き手掛かり。
カヤック＜3904＞ 808 +65
急騰しているウェルプレイドRの筆頭株主。
イーレックス＜9517＞ 819 +44
光通信の保有比率上昇などを思惑視。
北陸電気工事＜1930＞ 1262 +53
北陸地盤の電気工事会社で復興需要への思惑続く。
コナミグループ＜9766＞ 7874 +322
PS5向け新タイトルへの期待が高まる。
三井不動産＜8801＞ 3551 +112
モルガン・スタンレーMUFG証券の不動産セクター強気レポートで。
住友不動産＜8830＞ 4289 +135
モルガン・スタンレーMUFG証券では大手不動産に強気と。
東急不HD＜3289＞ 953.3 +33.9
モルガン・スタンレーMUFG証券では新規に買い推奨。
ふくおか＜8354＞ 3447 +105
米長期金利上昇で銀行株の一角も買い優勢。
東京建物＜8804＞ 2138 +46
モルガン・スタンレーMUFG証券では2500円目標で買い推奨。
大和証券グループ本社＜8601＞ 1005 +37.9
能登半島地震で日銀の政策修正先送りとの見方も。
野村ホールディングス＜8604＞ 669.2 +26.7
本日は証券株も強い動きが目立つ展開へ。
楽天グループ＜4755＞ 648.2 +23.1
楽天銀行の株価上昇も支援か。
三越伊勢丹＜3099＞ 1599.5 +52
12月の月次好調を評価材料視。
レゾナック・ホールディングス＜4004＞ 2978 +120.5
CLSA証券では目標株価引き上げ。
りそなHD＜8308＞ 746.7 +26.1
米長期金利の上昇などをポジティブ視か。
北陸電力<9505> 757.1 +39.8
能登半島地震で4日売り先行も、その後は買い戻し優勢に。
豊田通商<8015> 8798 +224
為替相場の円安反転などプラス視へ。
楽天銀行<5838> 2257 +119
預金残高10兆円を突破などと伝わる。
三菱地所<8802> 1996.5 +63.5
不動産株上昇の流れに乗る。
SUBARU<7270> 2765.5 +66.5
為替相場の円安反転をポジティブ視。
ケアネット<2150> 934 -137
TOPIX組み入れ後は反動安強まる流れに。
エアトリ<6191> 1725 -119
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
ペプチドリーム<4587> 1406 -102
リバウンド一服感で短期資金の利食い優勢か。
ギフティ<4449> 1652 -121
グロース株売りの流れに押される格好で。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part2 大谷工業、アテクト、ベビーカレンダーなど 1/ 6 07:32
- 科研製薬は能登半島地震の被災者に義援金1000万円を寄付 1/ 5 18:55
- カッパ・クリエイトなど／来週の買い需要 1/ 5 18:05
- クリナップ、能登半島地震で被災した製品の無料点検対応を実施、災害救助法適用区域内の25市12町1村が対象 1/ 5 17:35
- 日本プロセス 2Q増収・増益、制御システム、組込システム、産業・ICTソリューションが順調に推移 1/ 5 17:01