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NY金：もみ合い、米長期金利の動向を意識した相場展開に
記事提供元：フィスコ
*07:26JST NY金：もみ合い、米長期金利の動向を意識した相場展開に
COMEX金2月限終値：2049.80 ↓0.20
5日のNY金先物2月限はもみ合い。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－0.20ドル（-0.01％）の2049.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2030.80－2071.10ドル。米雇用統計発表後に2030.80ドルまで下げたが、押し目買いが入ったことで2071.10ドルまで反発。ただ、その後は伸び悩み、米長期金利の動向を意識した売りも入ったことで2047.20ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2051ドルを挟んだ水準で取引された。《MK》
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