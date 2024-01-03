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今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数、米FOMC議事要旨など

2024年1月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数、米FOMC議事要旨など
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(12月)　　56.0
16:00　トルコ・消費者物価指数(12月)　65.14％　61.98％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(12月)　5.9％　5.9％
20:30　ブ・経常収支(11月)　-4.65億ドル　-2.30億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(11月)　40.00億ドル　33.06億ドル
24:00　米・ISM製造業景況指数(12月)　47.4　46.7
24:00　米・求人件数(11月)　880.0万件　873.3万件
28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月12-13日会合分)


米・自動車販売(12月、4日までに)　1548万台　1532万台

米・リッチモンド連銀総裁が講演

独・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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