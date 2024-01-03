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今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数、米FOMC議事要旨など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数、米FOMC議事要旨など
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI(12月) 56.0
16:00 トルコ・消費者物価指数(12月) 65.14％ 61.98％
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(12月) 5.9％ 5.9％
20:30 ブ・経常収支(11月) -4.65億ドル -2.30億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(11月) 40.00億ドル 33.06億ドル
24:00 米・ISM製造業景況指数(12月) 47.4 46.7
24:00 米・求人件数(11月) 880.0万件 873.3万件
28:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月12-13日会合分)
米・自動車販売(12月、4日までに) 1548万台 1532万台
米・リッチモンド連銀総裁が講演
独・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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