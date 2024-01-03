ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

【市場反応】米11月建設支出/12月製造業PMI改定値、予想下回りドル買い後退

2024年1月3日 00:21

印刷

記事提供元：フィスコ

*00:21JST 【市場反応】米11月建設支出/12月製造業PMI改定値、予想下回りドル買い後退
米11月建設支出は前月比＋0.4％となった。伸びは10月＋1.2％から予想以上に鈍化した。

事前に発表された米12月製造業PMI改定値は47.9と、速報値48.2から予想外に下方修正され8月来で最低となった。2カ月連続で50割れ。

低調な結果を受けて米国債相場は反発。10年債利回りは3.97％から3.92％まで低下した。ドル買いも後退。ドル・円は142円17銭の高値から141円57銭まで反落。ユーロ・ドルは1.0945ドルの安値から1.0956ドルまで反発。ポンド・ドルは1.2627ドルで下げ止まった。

【経済指標】
・米・12月製造業PMI改定値：47.9（予想：48.4、速報値：48.2）
・米・11月建設支出：前月比＋0.4％（予想：+0.6％、10月：＋1.2％←+0.6％）《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る