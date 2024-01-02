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ピエール マルコリーニ冬限定チョコ、「山崎」や「知多」など日本のウィスキー使った6粒
記事提供元：ファッションプレス
ピエール マルコリーニ(Pierre Marcolini)から、冬季・数量限定のチョコレート「レア ジャパニーズ ウィスキー 6個入り」が登場。
“ジャパニーズウィスキー”使用のチョコレート
ピエール マルコリーニが、冬限定のチョコレートボックス「レア ジャパニーズ ウィスキー 6個入り」を用意。ピエール マルコリーニの上質なチョコレートと、選りすぐりのジャパニーズ ウィスキーとのマリアージュを楽しめる、贅沢な6フレーバーを詰め合わせた。
中でも注目のフレーバーは、スモーキーで華やかな味わいのウイスキー「山崎」を使用したチョコレートだ。「山崎」で香り付けしたキャラメルに、アーモンドプラリネとライスパフが組み合わさり大人の甘味に仕上げている。
このほか爽やかな風味のウイスキー「知多」、シェリー樽で熟成したウイスキー「ニッカ宮城峡」など、多種多様なウイスキーフレーバーをアソートしている。
【詳細】
ピエール マルコリーニ「レア ジャパニーズ ウィスキー 6個入り」
発売日：2023年12月28日(木)
販売店舗：ピエール マルコリーニ直営店(銀座本店、羽田店、グランスタ東京店、新宿店、渋谷店、名古屋店、ラゾーナ川崎店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店)
価格：3,780円
フレーバー：山崎、知多、季、ニッカ カフェ モルト、戸河内KIWAMI、ニッカ宮城峡
【問い合わせ先】
ピエール マルコリーニ ジャパン
TEL：0800-700-4560(受付時間：平日11:00〜18:00)
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