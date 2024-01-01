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今日の注目スケジュール：ベルギーEU議長国就任、BRICS加盟国拡大、米モルガン・スタンレーCEOにピック氏就任など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ベルギーEU議長国就任、BRICS加盟国拡大、米モルガン・スタンレーCEOにピック氏就任など
＜国内＞
元日
＜海外＞
米・欧・英・中・香港・株式市場は休場
ベルギー・2024年上期の欧州連合(EU)議長国に就任
BRICS(新興5か国)加盟国拡大
米・モルガン・スタンレーCEOにテッド・ピック氏就任
シンガポール・中国への一部送金ルート3カ月停止開始
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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