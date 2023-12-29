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12/29の強弱材料

2023年12月29日 08:23

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記事提供元：フィスコ

*08:23JST 12/29
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（37710.10、+53.58）
・1ドル＝141.40-50円
・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料
・日経平均は下落（33539.62、-141.62）
・ナスダック総合指数は下落（15095.14、-4.04）
・シカゴ日経先物は下落（33425、大阪比-55）
・SOX指数は下落（4208.68、-5.91）
・VIX指数は上昇（12.47、+0.04）
・米原油先物は下落（71.77、-2.34）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷

留意事項
・大納会
・中国経常収支確定値（7-9月）
・インド財政赤字（11月）
・インド国際収支（7-9月）
・露GDP（7-9月）
・南ア貿易収支（11月）
・ブラジル全国失業率（11月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月）《ST》

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