12/29の強弱材料

*08:23JST 12/29

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（37710.10、+53.58）

・1ドル＝141.40-50円

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（33539.62、-141.62）

・ナスダック総合指数は下落（15095.14、-4.04）

・シカゴ日経先物は下落（33425、大阪比-55）

・SOX指数は下落（4208.68、-5.91）

・VIX指数は上昇（12.47、+0.04）

・米原油先物は下落（71.77、-2.34）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・大納会

・中国経常収支確定値（7-9月）

・インド財政赤字（11月）

・インド国際収支（7-9月）

・露GDP（7-9月）

・南ア貿易収支（11月）

・ブラジル全国失業率（11月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月）《ST》