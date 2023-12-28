*17:14JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は147円05銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年3月限

寄付146円86銭 高値147円07銭 安値146円78銭 引け147円05銭

売買高総計13051枚

2年 456回 0.040％

5年 163回 0.195％

10年 372回 0.588％

20年 186回 1.344％

債券先物3月限は、146円86銭で取引を開始。米財務省が前日実施した5年債入札の強い結果を受けて、一段の金利低下にともない買いが優勢になり、146円78銭から147円07銭まで上げた。なお、日銀は2024年1-3月期国債買入方針を昨夕発表し、中長期の買い入れ額のレンジ下限を引き下げ、超長期の回数を削減した。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.26％、10年債は3.81％、30年債は3.96％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.90％、英国債は3.45％、オーストラリア10年債は3.89％、NZ10年債は4.31％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：20.5万件）

・22:30 米・11月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.2％、10月：-0.4％）

・24:00 米・11月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.9％、10月：-1.5％）

・03:00 米財務省・7年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》