マーケットエンタープライズが急騰、リユース市場でのプレゼンス確立を目指す

■積極的な事業展開で収益拡大基調を期待

マーケットエンタープライズ<3135>(東証プライム)は28日、62円高(6.13%高)の1073円(10時49分)まで上げて急騰している。同社は、ネット型リユース事業などを展開する最適化商社だ。中期経営計画では、個人向けリユース分野に投資を拡大し、リユース市場でのプレゼンス確立を目指す。環境省が公開した脱炭素地域づくり支援サイトにも連携企業として掲載された。

24年6月期は大幅増収増益予想としている。第1四半期は人員採用や新規拠点開設などの成長投資が重しとなったが、第2四半期以降は生産性向上に注力するという。積極的な事業展開で収益拡大基調を期待したいところだ。

株価は戻り高値圏から反落し、水準を切り下げた。売られ過ぎ感が強まっているが、調整が一巡すれば出直りのチャンスもあるだろう。リユース市場での競争力や成長性に注目したい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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