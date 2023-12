アニエスベー×Made in ピエール・エルメ“バラ”のチョコボックス、3種のショコラ詰め合わせ

アニエスベー(agnès b.)とMade in ピエール・エルメ(Made in PIERRE HERMÉ)のコラボレーションによるチョコレートボックス「アニエスベー et Made in ピエール・エルメ」が登場。2024年2月1日(木)より、アニエスベーショップにて発売される。

バラの千切り絵を配したチョコボックス

コラボレーションによって展開されるのは、アートディレクター・大坪メイが描いた特別なパッケージにフルーツ・ナッツのチョコレートを詰め合わせたショコラボックスだ。トップには、アニエスベーのデザイナー、アニエス・トゥルブレが大好きなバラを千切り絵で表現している。また、両者のブランドネームを配したサイド部分はピンク&レッドで色付けし、バレンタインのギフトにぴったりの華やかな見た目に仕上げた。

ヘーゼルナッツミルクチョコなど3種のショコラ入り

なお、ボックスには、歯ごたえの良いヘーゼルナッツミルクチョコレート、香ばしいピーナッツミルクチョコレート、しっとり食感のレーズンビターチョコレートの3種類をアソートしている。

【詳細】

「アニエスベー et Made in ピエール・エルメ」3,456円

発売日:2024年2月1日(木)

販売場所:全国アニエスベーショップ45店舗

※数量限定発売、なくなり次第販売終了。