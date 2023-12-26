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出来高変化率ランキング（14時台）～Welby、中国塗料などがランクイン
*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Welby、中国塗料などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月26日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4438＞ Welby 1040800 10250.9 369.13% -0.0981%
＜2334＞ イオレ 283400 22955.12 284.87% 0.1361%
＜6849＞ 日光電 1051100 504281.52 251.36% 0.1491%
＜6209＞ リケンNPR 433900 153754.8 202.39% 0.0953%
＜4465＞ ニイタカ 179600 56500.4 196.86% -0.0583%
＜7711＞ 助川電 153500 28990.76 193.78% 0.0737%
＜4617＞ 中国塗料 1609000 461774.4 192.09% 0.0303%
＜9439＞ MHグループ 1936600 67774.42 188.44% 0.015%
＜4026＞ 神島化 154500 36480 187.91% 0.0715%
＜4393＞ バンクイノベ 676800 490024 174.7% 0.0544%
＜4166＞ かっこ 1641700 345697.38 167.36% 0.1511%
＜4487＞ スペースマーケ 461500 30219.18 166% -0.0031%
＜3333＞ あさひ 269600 75243.06 160.03% -0.0164%
＜8011＞ 三陽商 410400 258935.34 154.12% -0.0943%
＜3924＞ ランドコンピ 135200 34322.08 148.1% 0.0223%
＜2402＞ アマナ 1734100 30822.96 143.05% 0.2363%
＜4811＞ ドリームアーツ 283700 230165.64 142.85% 0.0866%
＜9731＞ 白洋舎 45200 39697.06 138.82% -0.0449%
＜7342＞ ウェルスナビ 4105600 2003439.38 134.12% 0.0755%
＜5820＞ 三ッ星 155100 77852.76 133.29% -0.0033%
<4404> ミヨシ 126500 49181.56 128.68% -0.0303%
<2933> 紀文食品 153900 53648.9 128.09% 0.0347%
<4488> AIinside 161600 340257 126.97% 0.0528%
<3498> 霞ヶ関キャ 2669100 7625284 126.68% -0.0302%
<7965> 象印 393100 18225590% 1.236%
<1980> ダイダン 1523600 768264.98 123.1% 0.0249%
<2216> カンロ 174700 122071.14 117.48% 0.0183%
<3877> 中越パル 94400 59814.28 112.1% 0.035%
<4554> 富士製薬 197800 123704.12 111.6% 0.0341%
<1934> ユアテック 147600 53467.58 110.48% 0.0509%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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