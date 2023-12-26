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出来高変化率ランキング（14時台）～Welby、中国塗料などがランクイン

2023年12月26日 15:04

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記事提供元：フィスコ

*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Welby、中国塗料などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月26日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4438＞ Welby　　　　 1040800 　10250.9　 369.13% -0.0981%
＜2334＞ イオレ　　　　283400 　22955.12　 284.87% 0.1361%
＜6849＞ 日光電　　　　1051100 　504281.52　 251.36% 0.1491%
＜6209＞ リケンNPR　　 433900 　153754.8　 202.39% 0.0953%
＜4465＞ ニイタカ　　　179600 　56500.4　 196.86% -0.0583%
＜7711＞ 助川電　　　　153500 　28990.76　 193.78% 0.0737%
＜4617＞ 中国塗料　　　1609000 　461774.4　 192.09% 0.0303%
＜9439＞ MHグループ　　1936600 　67774.42　 188.44% 0.015%
＜4026＞ 神島化　　　　154500 　36480　 187.91% 0.0715%
＜4393＞ バンクイノベ　676800 　490024　 174.7% 0.0544%
＜4166＞ かっこ　　　　1641700 　345697.38　 167.36% 0.1511%
＜4487＞ スペースマーケ　461500 　30219.18　 166% -0.0031%
＜3333＞ あさひ　　　　269600 　75243.06　 160.03% -0.0164%
＜8011＞ 三陽商　　　　410400 　258935.34　 154.12% -0.0943%
＜3924＞ ランドコンピ　135200 　34322.08　 148.1% 0.0223%
＜2402＞ アマナ　　　　1734100 　30822.96　 143.05% 0.2363%
＜4811＞ ドリームアーツ　283700 　230165.64　 142.85% 0.0866%
＜9731＞ 白洋舎　　　　45200 　39697.06　 138.82% -0.0449%
＜7342＞ ウェルスナビ　4105600 　2003439.38　 134.12% 0.0755%
＜5820＞ 三ッ星　　　　155100 　77852.76　 133.29% -0.0033%
<4404> ミヨシ　　　　126500 　49181.56　 128.68% -0.0303%
<2933> 紀文食品　　　153900 　53648.9　 128.09% 0.0347%
<4488> AIinside　　　161600 　340257　 126.97% 0.0528%
<3498> 霞ヶ関キャ　　2669100 　7625284　 126.68% -0.0302%
<7965> 象印 　　　　393100　 18225590% 1.236%
<1980> ダイダン　　　1523600 　768264.98　 123.1% 0.0249%
<2216> カンロ　　　　174700 　122071.14　 117.48% 0.0183%
<3877> 中越パル　　　94400 　59814.28　 112.1% 0.035%
<4554> 富士製薬　　　197800 　123704.12　 111.6% 0.0341%
<1934> ユアテック　　147600 　53467.58　 110.48% 0.0509%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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