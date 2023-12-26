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ファンペップ 大幅に反発、高齢者向け介護ケア商品の開発開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:27JST <4881> ファンペップ 129 +2
大幅に反発。子会社のファンペップヘルスケア（大阪府茨木市）が高齢者向け介護ケア商品の開発を開始したと発表している。抗菌作用を持つ機能性ペプチドを配合した口腔ケア、抗菌液及び消臭ケア商品。機能性ペプチドを配合したフェムテック（女性の健康課題を解決するテクノロジー）商品に関する共同開発を行っているサンルイ・インターナッショナル（東京都目黒区）との共同開発の対象分野を拡大し、今回の開発に至ったという。《ST》
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