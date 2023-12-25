12/25の強弱材料

*08:26JST 12/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33169.05、+28.58）

・ナスダック総合指数は上昇（14992.97、+29.11）

・1ドル＝142.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（33270、大阪比+210）

・SOX指数は上昇（4132.86、+14.27）

・VIX指数は低下（13.03、-0.62）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（37385.97、-18.38）

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（73.56、-0.33）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・植田日銀総裁が経団連審議員会で講演

・国債買いオペ

・景気動向指数改定値（10月）

・全国百貨店売上高（11月）

・東京地区百貨店売上高（11月）

・外食売上高（11月）

・ナルネットコミュニケーションズが新規上場

・欧米、ニュージーランド、豪、韓国、香港、シンガポール、インドなどの株式市

場は休場

・中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議（29日まで）《ST》