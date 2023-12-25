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12/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 12/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33169.05、+28.58）
・ナスダック総合指数は上昇（14992.97、+29.11）
・1ドル＝142.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（33270、大阪比+210）
・SOX指数は上昇（4132.86、+14.27）
・VIX指数は低下（13.03、-0.62）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・NYダウは下落（37385.97、-18.38）
・米長期金利は上昇
・米原油先物は下落（73.56、-0.33）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・植田日銀総裁が経団連審議員会で講演
・国債買いオペ
・景気動向指数改定値（10月）
・全国百貨店売上高（11月）
・東京地区百貨店売上高（11月）
・外食売上高（11月）
・ナルネットコミュニケーションズが新規上場
・欧米、ニュージーランド、豪、韓国、香港、シンガポール、インドなどの株式市
場は休場
・中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議（29日まで）《ST》
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