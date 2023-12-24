関連記事
Microsoft、Windows Mixed Realityを非推奨に
記事提供元：スラド
Microsoft が Windows Mixed Reality を非推奨とし、今後の Windows リリースで削除する予定を明らかにした(Windows クライアントの非推奨の機能、The Verge の記事、Neowin の記事、Windows Central の記事)。
これにより、Mixed Reality ポータルアプリと Windows Mixed Reality for SteamVR および Steam VR Beta も削除されることになる。
Windows Mixed Reality は複合現実をメインストリーム PC にもたらす機能として 2017 年春の Windows 10 Creators Updateで一般提供が始まったが、Windows Mixed Reality 自体がメインストリームになることはなかったようだ。
スラドのコメントを読む | ITセクション | OS | マイクロソフト | ソフトウェア | Windows
関連ストーリー：
Microsoft、Windowsのレガシコンソールモードを非推奨に 2023年12月20日
Windows標準の「ヒント」アプリ、将来のリリースで削除へ 2023年11月14日
WebDAVなどネットワーク関連3機能、Windowsクライアントの非推奨の機能に 2023年11月06日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
関連キーワード
スポンサードリンク
- Microsoft、非HPプリンタがHP製と表示される問題のトラブルシューティングツール 12/23 10:12
- Windowsの月例更新、Wi-Fiアダプタがネットワークに接続できなくなる問題発生 12/23 09:52
- Microsoft Edgeの開発者ツール、Copilotが利用可能に 12/18 10:23
- Microsoft、HPのプリンタユーティリティーが無断でインストールされる問題を調査 12/ 8 08:42
- Microsoft、「Windows 10」の一般ユーザーにもESUを3年間提供へ 12/ 7 17:53