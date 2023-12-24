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Microsoft、Windows Mixed Realityを非推奨に

2023年12月24日 15:01

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記事提供元：スラド

Microsoft が Windows Mixed Reality を非推奨とし、今後の Windows リリースで削除する予定を明らかにした(Windows クライアントの非推奨の機能The Verge の記事Neowin の記事Windows Central の記事)。

これにより、Mixed Reality ポータルアプリと Windows Mixed Reality for SteamVR および Steam VR Beta も削除されることになる。

Windows Mixed Reality は複合現実をメインストリーム PC にもたらす機能として 2017 年春の Windows 10 Creators Updateで一般提供が始まったが、Windows Mixed Reality 自体がメインストリームになることはなかったようだ。

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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