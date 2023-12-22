Welby　ストップ高買い気配、日本生命と業務提携で基本合意、PHR活用で医療機関連携モデル／新興市場スナップショット

*09:45JST <4438> Welby 603 カ -

ストップ高買い気配。日本生命保険と業務提携に関する基本合意書を締結すると発表している。産業医でのPHR（個人の健康診断結果や服薬歴等の健康情報）を活用した医療機関連携モデルの構築や事業推進などでの協業を検討する。子会社のWelbyヘルスケアソリューションズ（東京都中央区）は日本生命と資本提携し、第三者割当増資で140株（発行済株式数に対する割合は6.54％）を日本生命に割り当てる。《ST》