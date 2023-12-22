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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(11月) 3.8％ 4.0％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月30・31日分)
早稲田学習研究会が東証スタンダードに新規上場(公開価格:970円)
ヒューマンテクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1224円)
＜海外＞
16:00 英・小売売上高指数(11月) -0.3％
16:00 英・GDP改定値(7-9月) 0.6％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(12月) 93
20:30 ブ・経常収支(11月) -2.3億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(11月) 33.06億ドル
22:30 米・耐久財受注(11月) 2.6％ -5.4％
22:30 米・個人所得(11月) 0.4％ 0.2％
22:30 米・個人消費支出(11月) 0.2％ 0.2％
22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 3.4％ 3.5％
24:00 米・新築住宅販売件数(11月) 68.5万戸 67.9万戸
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月) 69.4 69.4
英・株式市場は短縮取引(クリスマス)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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