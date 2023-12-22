*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:30 消費者物価コア指数(11月) 3.8％ 4.0％

08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月30・31日分)



早稲田学習研究会が東証スタンダードに新規上場(公開価格:970円)

ヒューマンテクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1224円)



＜海外＞

16:00 英・小売売上高指数(11月) -0.3％

16:00 英・GDP改定値(7-9月) 0.6％

20:00 ブ・FGV消費者信頼感(12月) 93

20:30 ブ・経常収支(11月) -2.3億ドル

20:30 ブ・海外直接投資(11月) 33.06億ドル

22:30 米・耐久財受注(11月) 2.6％ -5.4％

22:30 米・個人所得(11月) 0.4％ 0.2％

22:30 米・個人消費支出(11月) 0.2％ 0.2％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 3.4％ 3.5％

24:00 米・新築住宅販売件数(11月) 68.5万戸 67.9万戸

24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月) 69.4 69.4



英・株式市場は短縮取引(クリスマス)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》