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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2023年12月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英GDP改定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(11月)　3.8％　4.0％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月30・31日分)


早稲田学習研究会が東証スタンダードに新規上場(公開価格:970円)

ヒューマンテクノロジーズが東証グロースに新規上場(公開価格:1224円)


＜海外＞
16:00　英・小売売上高指数(11月)　　-0.3％
16:00　英・GDP改定値(7-9月)　　0.6％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(12月)　　93
20:30　ブ・経常収支(11月)　　-2.3億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(11月)　　33.06億ドル
22:30　米・耐久財受注(11月)　2.6％　-5.4％
22:30　米・個人所得(11月)　0.4％　0.2％
22:30　米・個人消費支出(11月)　0.2％　0.2％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月)　3.4％　3.5％
24:00　米・新築住宅販売件数(11月)　68.5万戸　67.9万戸
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月)　69.4　69.4


英・株式市場は短縮取引(クリスマス)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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