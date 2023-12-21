*07:34JST NY金：伸び悩みで2047.70ドル、ポジション調整的な売りが増える

NY金先物2月限は伸び悩み（COMEX金2月限終値：2047.70 ↓4.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－4.40ドルの2047.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2042.50－2056.90ドル。アジア市場で2056.90ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の序盤にかけて2042.50ドルまで値下がり。ポジション調整的な売りが増えた。通常取引終了後の時間外取引では主に2045ドルを挟んだ水準で推移。《CS》