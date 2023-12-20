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AI CROSS 大幅に続伸、店舗売上予測ソリューションがエリアマーケティングGISと連携／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:21JST <4476> AI CROSS 1309 +62
大幅に続伸。自社の小売業・飲食業・消費者サービス業向けの「店舗売上予測ソリューション」が、マップマーケティング（東京都渋谷区）が提供するエリアマーケティングGIS（地図情報システム）「TerraMapシリーズ」との連携を開始したと発表している。TerraMapシリーズが持つ各種商圏データを店舗売上予測ソリューションのAI学習データとして取り込むことで、新規出店の際の売上金額予測がより高精度になるという。《ST》
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