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NY原油：続伸で73.94ドル、供給不安強まる
記事提供元：フィスコ
*07:39JST NY原油：続伸で73.94ドル、供給不安強まる
NY原油先物2月限は続伸(NYMEX原油2月限終値：73.94 ↑1.12)。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.12ドルの73.94で通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.14ドル－74.44ドル。アジア市場で72.14ドルまで売られた後、供給不安が再燃し、米国市場の後半にかけて74.44ドルまで大幅高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に74ドルを挟んだ水準で推移。《CS》
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