*22:52JST NY為替：【市場反応】カナダ・11月消費者物価指数、カナダドル買い

日本時間19日午後10時30分に発表されたカナダ・11月消費者物価指数は予想を上回り、前年比+3.1％となった。



発表後、ドル・カナダドルは1.3368加ドルから1.3346加ドルまで下落、カナダドル・円は107円96銭から108円21銭まで上昇しており、カナダ中銀の利下げ終了観測後退によるカナダドル買いになっているもよう。

【経済指標】

・カナダ・11月消費者物価指数：前年比+3.1％（予想：+2.9％、10月：+3.1％）《KK》