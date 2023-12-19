関連記事
NY為替：【市場反応】カナダ・11月消費者物価指数、カナダドル買い
記事提供元：フィスコ
*22:52JST NY為替：【市場反応】カナダ・11月消費者物価指数、カナダドル買い
日本時間19日午後10時30分に発表されたカナダ・11月消費者物価指数は予想を上回り、前年比+3.1％となった。
発表後、ドル・カナダドルは1.3368加ドルから1.3346加ドルまで下落、カナダドル・円は107円96銭から108円21銭まで上昇しており、カナダ中銀の利下げ終了観測後退によるカナダドル買いになっているもよう。
【経済指標】
・カナダ・11月消費者物価指数：前年比+3.1％（予想：+2.9％、10月：+3.1％）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY為替：【市場反応】米・11月住宅着工件数、11月住宅建設許可件数、売り買い交錯 12/19 22:44
- NY為替：ドル・円は144円台前半に反落 12/19 22:09
- 欧州為替：ドル・円は一段高、145円に接近 12/19 20:15
- 欧州為替：日銀マイナス金利維持で主要通貨に対する円売り強まる 12/19 19:47
- 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、米金利は低下 12/19 19:18