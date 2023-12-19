*16:52JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は146円19銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年3月限

寄付145円85銭 高値146円35銭 安値145円74銭 引け146円19銭 18558枚

2年 455回 0.097％

5年 163回 0.296％

10年 372回 0.681％

20年 186回 1.407％

19日の債券先物3月限は強含み。145円85銭で取引を開始し、145円74銭から146円35銭まで上昇し、146円19銭で取引を終えた。日本銀行は本日開催の金融政策決定会合で現行の金融緩和策を維持することを決めた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的にしっかりとなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.45％近辺、5年債は3.94％近辺、10年債は3.94％近辺、30年債は4.51％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.08％、英国債3.69％、オーストラリア10年債は4.11％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・11月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.4％、速報値：+2.4％）

・22:30 米・11月住宅着工件数（予想：136.0万戸、10月：137.2万戸）

・22:30 米・11月住宅建設許可件数（予想：146.0万戸、10月：149.8万戸）

・22:30 カナダ・11月消費者物価指数（前年比予想：+2.8％、10月：+3.1％）

・02:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（米国経済）

・06:00 米・10月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（9月：-17億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》