*15:37JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ

その他製品が上昇率トップ。そのほか保険業、海運業、食料品、電気機器なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか空運業、銀行業、鉄鋼、建設業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 4,302.57 ／ 1.69

2. 保険業 ／ 1,653.16 ／ 1.68

3. 海運業 ／ 1,565.67 ／ 1.52

4. 食料品 ／ 2,116.62 ／ 1.51

5. 電気機器 ／ 4,134.49 ／ 1.35

6. 鉱業 ／ 558.15 ／ 1.24

7. 不動産業 ／ 1,717.4 ／ 1.20

8. 機械 ／ 2,618.05 ／ 1.16

9. サービス業 ／ 2,783.32 ／ 0.94

10. 卸売業 ／ 3,123.76 ／ 0.85

11. その他金融業 ／ 869.41 ／ 0.82

12. 輸送用機器 ／ 4,148.71 ／ 0.81

13. 小売業 ／ 1,603.01 ／ 0.80

14. 情報・通信業 ／ 5,249.17 ／ 0.79

15. パルプ・紙 ／ 513.16 ／ 0.77

16. 精密機器 ／ 10,791.19 ／ 0.63

17. 非鉄金属 ／ 1,111.03 ／ 0.55

18. ガラス・土石製品 ／ 1,229.02 ／ 0.49

19. 金属製品 ／ 1,291.68 ／ 0.48

20. ゴム製品 ／ 4,268.5 ／ 0.45

21. 石油・石炭製品 ／ 1,392.7 ／ 0.41

22. 繊維業 ／ 651.02 ／ 0.38

23. 化学工業 ／ 2,361.13 ／ 0.33

24. 証券業 ／ 468.58 ／ 0.10

25. 水産・農林業 ／ 530.76 ／ 0.07

26. 電力・ガス業 ／ 483.1 ／ 0.05

27. 医薬品 ／ 3,335.17 ／ 0.04

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,581.15 ／ -0.16

29. 建設業 ／ 1,479.79 ／ -0.27

30. 鉄鋼 ／ 725.7 ／ -0.35

31. 銀行業 ／ 245.38 ／ -0.43

32. 空運業 ／ 236.3 ／ -0.82

33. 陸運業 ／ 2,069.33 ／ -0.90《CS》