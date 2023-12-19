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出来高変化率ランキング（13時台）～日本製鉄、マルゼンなどがランクイン

2023年12月19日 14:20

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記事提供元：フィスコ

*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本製鉄、マルゼンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月19日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9558＞ ジャパニアス　　　 　308700 　52562.28　 305.26% 0.1277%
＜9337＞ トリドリ　　　　　 　80200 　20556.4　 243.57% -0.027%
＜4425＞ Kudan　　　　 　394100 　79624.46　 186.77% -0.1273%
＜5401＞ 日本製鉄　　　　　 　27828900 　17077352.94　 175.63% -0.0262%
＜9419＞ ワイヤレスG　　　 　967900 　89254.16　 168.71% -0.0168%
＜2459＞ アウンコンサル　　 　4212800 　287943.06　 156.05% -0.2317%
＜9211＞ エフ・コード　　　 　152100 　110743.56　 134.16% 0.1193%
＜2198＞ アイ・ケイ・ケイ　 　1324700 　280223.66　 132.45% 0.0016%
＜5982＞ マルゼン　　　　　 　134300 　92623.86　 131.47% 0.0645%
＜9637＞ OS映　　　　　　 　77900 　162383.4　 112.08% 0%
＜3741＞ セック　　　　　　 　70600 　132539.5　 102.23% 0.0704%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　1095300 　298861.72　 98.90% 0.0994%
＜9522＞ リニューアブル　　 　2572800 　865429.18　 97.86% 0.1597%
＜7320＞ リビン保証　　　　 　25100 　30081.4　 96.40% 0.0518%
＜9268＞ オプティマス　　　 　1027100 　818131.02　 94.67% -0.0814%
＜3287＞ 星野RR　　　　　 　1587 　356997.2　 93.76% -0.0466%
＜4719＞ アルファシステム　 　33200 　49856.2　 87.80% 0.0115%
＜7254＞ ユニバンス　　　　 　232600 　47123.14　 82.92% 0.0868%
＜5248＞ テクノロジー　　　 　447100 　618786.5　 81.82% 0.1494%
＜9876＞ コックス　　　　　 　925900 　119596.98　 77.36% -0.0451%
<4331> T＆Gニーズ　　　 　125900 　67805.54　 75.93% 0.026%
<5449> 大阪製鉄　　　　　 　228500 　184332.46　 73.22% -0.0136%
<2453> JBR　　　　　　 　97600 　75340.34　 73.18% 0%
<5027> AnyMind　　 　602000 　217713.76　 70.09% 0%
<5132> pluszero　 　60800 　155090.6　 68.86% 0.1165%
<4259> エクサウィザー　　 　878500 　180739.92　 65.00% 0.0533%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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