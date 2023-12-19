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出来高変化率ランキング（13時台）～日本製鉄、マルゼンなどがランクイン
*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本製鉄、マルゼンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9558＞ ジャパニアス 308700 52562.28 305.26% 0.1277%
＜9337＞ トリドリ 80200 20556.4 243.57% -0.027%
＜4425＞ Kudan 394100 79624.46 186.77% -0.1273%
＜5401＞ 日本製鉄 27828900 17077352.94 175.63% -0.0262%
＜9419＞ ワイヤレスG 967900 89254.16 168.71% -0.0168%
＜2459＞ アウンコンサル 4212800 287943.06 156.05% -0.2317%
＜9211＞ エフ・コード 152100 110743.56 134.16% 0.1193%
＜2198＞ アイ・ケイ・ケイ 1324700 280223.66 132.45% 0.0016%
＜5982＞ マルゼン 134300 92623.86 131.47% 0.0645%
＜9637＞ OS映 77900 162383.4 112.08% 0%
＜3741＞ セック 70600 132539.5 102.23% 0.0704%
＜6356＞ 日ギア 1095300 298861.72 98.90% 0.0994%
＜9522＞ リニューアブル 2572800 865429.18 97.86% 0.1597%
＜7320＞ リビン保証 25100 30081.4 96.40% 0.0518%
＜9268＞ オプティマス 1027100 818131.02 94.67% -0.0814%
＜3287＞ 星野RR 1587 356997.2 93.76% -0.0466%
＜4719＞ アルファシステム 33200 49856.2 87.80% 0.0115%
＜7254＞ ユニバンス 232600 47123.14 82.92% 0.0868%
＜5248＞ テクノロジー 447100 618786.5 81.82% 0.1494%
＜9876＞ コックス 925900 119596.98 77.36% -0.0451%
<4331> T＆Gニーズ 125900 67805.54 75.93% 0.026%
<5449> 大阪製鉄 228500 184332.46 73.22% -0.0136%
<2453> JBR 97600 75340.34 73.18% 0%
<5027> AnyMind 602000 217713.76 70.09% 0%
<5132> pluszero 60800 155090.6 68.86% 0.1165%
<4259> エクサウィザー 878500 180739.92 65.00% 0.0533%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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