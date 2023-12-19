*07:37JST NY金：小幅高で2040.50ドル、一時2048.00ドルまで買われる

NY金先物2月限は小幅高（COMEX金2月限終値：2040.50 ↑4.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋4.80ドルの2040.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2029.50－2048.00ドル。アジア市場の序盤に2029.50ドルまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2048.00ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では2040ドルを挟んだ水準で推移。《CS》