テクノロジーズ　一時ストップ高、24年1月期第3四半期の営業利益3.3倍、再エネソリューション事業が牽引／新興市場スナップショット

*12:39JST <5248> テクノロジーズ 3460 +175

一時ストップ高。24年1月期第3四半期累計（23年2-10月）の営業利益を前年同期比232.0％増の3.81億円と発表している。ワンストップ体制でのサービスを提供している再エネソリューション事業が堅調に推移し、業績全体を牽引した。エンタメ映像ソフトウェア開発などを手掛けるITソリューション事業も伸び、大幅増益に貢献した。通期予想は前期比169.5％増の4.55億円で据え置いた。進捗率は83.7％となっている。《ST》