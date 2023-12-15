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出来高変化率ランキング（14時台）～クオルテック、巴工業などがランクイン

2023年12月15日 14:48

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記事提供元：フィスコ

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クオルテック、巴工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月15日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9165＞ クオルテック　　831000 　44697.6　 338.66% 0.0643%
＜6309＞ 巴工業　　　　　196000 　57487.5　 266.04% 0.1799%
＜3760＞ ケイブ　　　　　1054300 　146407.12　 251.73% 0.104%
＜3189＞ ANAP　　　　　　1071600 　27766.36　 248.33% 0.1298%
＜3677＞ システム情報　　78000 　16524.68　 229.75% -0.001%
＜4572＞ カルナバイオ　　2358200 　251008.52　 225.15% -0.1547%
＜4996＞ クミアイ化　　　5602900 　773899.54　 210.56% -0.198%
＜9425＞ 日本テレホン　　711900 　50176.82　 207.78% 0.039%
＜9236＞ ジャパM＆A　　　486100 　201490.74　 201.38% -0.1738%
＜3771＞ システムリサーチ　82100 　50495.6　 199.97% -0.0983%
＜1345＞ 上場Jリート　　 363900 　109728.75　 180.26% -0.0019%
＜5246＞ ELEMENTS　　 1079000 　78318.68　 178.15% 0.0254%
＜2624＞ iF225年4　　 　29351 　40735.748　 175.87% 0.0076%
＜2379＞ ディップ　　　　665000 　561997.38　 173.97% 0.0627%
＜6668＞ プラズマ　　　　274000 　96281.76　 173.76% 0.0685%
＜2652＞ マンダラケ　　　473700 　194362.7　 173.5% 0.1228%
＜9522＞ リニューアブル　1684800 　298001.88　 169.61% 0.0893%
＜7095＞ MacbeeP　　　 390000 　1483308.4　 156.72% 0.2189%
＜9556＞ INTLOOP　　　 502700 　426012.2　 152.52% -0.1204%
＜2840＞ iFナス100　　　 129784 　790889.034　 150.07% -0.0031%
<4194> ビジョナル　　　1512300 　3499833.6　 144.56% 0.0907%
<4666> パーク24　　　　5504400 　2516139.22　 141% 0.0491%
<9145> ビーイングH　　 32300 　22160.06　 138.87% 0.0372%
<7874> レック　　　　　170100 　54561.54　 137.99% 0.0294%
<5218> オハラ　　　　　319000 　93328.64　 134.42% -0.0716%
<9743> 丹青社　　　　　714200 　166095.46　 133.55% -0.0329%
<4371> CCT　　　　　　 190700 　144723.78　 132.95% 0.0177%
<2521> 上場米HE　　　　617790 　276989.595　 132.83% -0.0006%
<9517> イーレックス　　3332500 　641407.12　 126.8% 0.0874%
<5032> ANYCOLOR　　 7220300 　6870920.5　 125.31% -0.143%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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