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出来高変化率ランキング（14時台）～クオルテック、巴工業などがランクイン
*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クオルテック、巴工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9165＞ クオルテック 831000 44697.6 338.66% 0.0643%
＜6309＞ 巴工業 196000 57487.5 266.04% 0.1799%
＜3760＞ ケイブ 1054300 146407.12 251.73% 0.104%
＜3189＞ ANAP 1071600 27766.36 248.33% 0.1298%
＜3677＞ システム情報 78000 16524.68 229.75% -0.001%
＜4572＞ カルナバイオ 2358200 251008.52 225.15% -0.1547%
＜4996＞ クミアイ化 5602900 773899.54 210.56% -0.198%
＜9425＞ 日本テレホン 711900 50176.82 207.78% 0.039%
＜9236＞ ジャパM＆A 486100 201490.74 201.38% -0.1738%
＜3771＞ システムリサーチ 82100 50495.6 199.97% -0.0983%
＜1345＞ 上場Jリート 363900 109728.75 180.26% -0.0019%
＜5246＞ ELEMENTS 1079000 78318.68 178.15% 0.0254%
＜2624＞ iF225年4 29351 40735.748 175.87% 0.0076%
＜2379＞ ディップ 665000 561997.38 173.97% 0.0627%
＜6668＞ プラズマ 274000 96281.76 173.76% 0.0685%
＜2652＞ マンダラケ 473700 194362.7 173.5% 0.1228%
＜9522＞ リニューアブル 1684800 298001.88 169.61% 0.0893%
＜7095＞ MacbeeP 390000 1483308.4 156.72% 0.2189%
＜9556＞ INTLOOP 502700 426012.2 152.52% -0.1204%
＜2840＞ iFナス100 129784 790889.034 150.07% -0.0031%
<4194> ビジョナル 1512300 3499833.6 144.56% 0.0907%
<4666> パーク24 5504400 2516139.22 141% 0.0491%
<9145> ビーイングH 32300 22160.06 138.87% 0.0372%
<7874> レック 170100 54561.54 137.99% 0.0294%
<5218> オハラ 319000 93328.64 134.42% -0.0716%
<9743> 丹青社 714200 166095.46 133.55% -0.0329%
<4371> CCT 190700 144723.78 132.95% 0.0177%
<2521> 上場米HE 617790 276989.595 132.83% -0.0006%
<9517> イーレックス 3332500 641407.12 126.8% 0.0874%
<5032> ANYCOLOR 7220300 6870920.5 125.31% -0.143%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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