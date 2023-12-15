MacbeeP　一時ストップ高、24年4月期の営業利益予想を上方修正、上期利益は2.2倍／新興市場スナップショット

*09:55JST <7095> MacbeeP 16700 +3000



一時ストップ高。24年4月期の営業利益予想を従来の28.50億円から37.00億円（前期実績21.62億円）に上方修正している。金融業界とウェルネス業界の顧客からの売上高が堅調に推移したことに加え、Macbee Planetのテクノロジー提供によるシナジー効果で子会社化したLTVマーケティング企業の売上高が伸びたため。また、第2四半期累計（23年5-10月）の営業利益は前年同期比118.0％増の20.10億円で着地している。《ST》