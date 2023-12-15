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出来高変化率ランキング（9時台）～クオルテック、丹青社などがランクイン
*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クオルテック、丹青社などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9165＞ クオルテック 413300 44697.6 291.12% 0.1053%
＜6309＞ 巴工業 132700 57487.5 223.57% 0.1727%
＜7095＞ MacbeeP 248000 1483308.4 97.3% 0.2189%
＜9236＞ ジャパM＆A 176500 201490.74 81.02% -0.157%
＜4572＞ カルナバイオ 627700 251008.52 70.93% -0.0681%
＜9556＞ INTLOOP 225400 426012.2 56.51% -0.089%
＜3771＞ システムリサーチ 20000 50495.6 38.01% -0.0323%
＜7874＞ レック 69400 54561.54 34.55% 0.0274%
＜4410＞ ハリマ化成G 129400 81832.7 34.41% -0.0076%
＜4194＞ ビジョナル 590200 3499833.6 33.27% 0.0646%
＜8903＞ サンウッド 46300 38083.22 31.03% -0.0008%
＜8007＞ 高 島 499600 329462.22 29.38% 0.0271%
＜9161＞ ID＆EHD 35300 98569.7 26.97% 0.0046%
＜9145＞ ビーイングH 11900 22160.06 25.3% 0.0295%
＜6184＞ 鎌倉新書 382900 158397.72 23.31% 0.0114%
＜2841＞ iFナス100H 33909 477240.786 23.27% -0.0069%
＜9743＞ 丹青社 260700 166095.46 21.67% -0.025%
＜7419＞ ノジマ 254800 318841.3 21.56% 0.0258%
＜9425＞ 日本テレホン 143200 50176.82 20.54% 0.0195%
＜4666＞ パーク24 1915900 2516139.22 18.42% -0.0363%
<5132> pluszero 20900 95496.6 15.78% 0.0333%
<2562> 上場ダウH 60900 156739.969 13.5% 0.0013%
<6668> プラズマ 67500 96281.76 13.21% 0.0653%
<9969> ショクブン 62300 17399.2 11.32% -0.0076%
<2402> アマナ 257100 25193.26 11.28% -0.0113%
<3665> エニグモ 540700 182137.64 9.04% 0.0136%
<9423> フォーバルRS 3246700 269695.9 8.73% -0.035%
<8060> キヤノンMJ 178000 649303.04 8.33% 0.0149%
<5218> オハラ 97900 93328.64 6.71% -0.0607%
<9412> スカパーJ 1043500 616015.18 4.52% -0.0031%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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