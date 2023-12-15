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出来高変化率ランキング（9時台）～クオルテック、丹青社などがランクイン

2023年12月15日 09:46

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記事提供元：フィスコ

*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～クオルテック、丹青社などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月15日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9165＞ クオルテック　　　 413300 　44697.6　 291.12% 0.1053%
＜6309＞ 巴工業　　　　　　　132700 　57487.5　 223.57% 0.1727%
＜7095＞ MacbeeP　　　248000 　1483308.4　 97.3% 0.2189%
＜9236＞ ジャパM＆A　　　　176500 　201490.74　 81.02% -0.157%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　627700 　251008.52　 70.93% -0.0681%
＜9556＞ INTLOOP　　　225400 　426012.2　 56.51% -0.089%
＜3771＞ システムリサーチ　　20000 　50495.6　 38.01% -0.0323%
＜7874＞ レック　　　　　　　69400 　54561.54　 34.55% 0.0274%
＜4410＞ ハリマ化成G　　　　129400 　81832.7　 34.41% -0.0076%
＜4194＞ ビジョナル　　　　　590200 　3499833.6　 33.27% 0.0646%
＜8903＞ サンウッド　　　　　46300 　38083.22　 31.03% -0.0008%
＜8007＞ 高 島　　　　　　　499600 　329462.22　 29.38% 0.0271%
＜9161＞ ID＆EHD　　　　35300 　98569.7　 26.97% 0.0046%
＜9145＞ ビーイングH　　　　11900 　22160.06　 25.3% 0.0295%
＜6184＞ 鎌倉新書　　　　　　382900 　158397.72　 23.31% 0.0114%
＜2841＞ iFナス100H　　33909 　477240.786　 23.27% -0.0069%
＜9743＞ 丹青社　　　　　　　260700 　166095.46　 21.67% -0.025%
＜7419＞ ノジマ　　　　　　　254800 　318841.3　 21.56% 0.0258%
＜9425＞ 日本テレホン　　　　143200 　50176.82　 20.54% 0.0195%
＜4666＞ パーク24　　　　　1915900 　2516139.22　 18.42% -0.0363%
<5132> pluszero　　20900 　95496.6　 15.78% 0.0333%
<2562> 上場ダウH　　　　　60900 　156739.969　 13.5% 0.0013%
<6668> プラズマ　　　　　　67500 　96281.76　 13.21% 0.0653%
<9969> ショクブン　　　　　62300 　17399.2　 11.32% -0.0076%
<2402> アマナ　　　　　　　257100 　25193.26　 11.28% -0.0113%
<3665> エニグモ　　　　　　540700 　182137.64　 9.04% 0.0136%
<9423> フォーバルRS　　　3246700 　269695.9　 8.73% -0.035%
<8060> キヤノンMJ　　　　178000 　649303.04　 8.33% 0.0149%
<5218> オハラ　　　　　　　97900 　93328.64　 6.71% -0.0607%
<9412> スカパーJ　　　　　1043500 　616015.18　 4.52% -0.0031%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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