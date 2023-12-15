12/15の強弱材料

*08:34JST 12/15

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（37248.35、+158.11）

・ナスダック総合指数は上昇（14761.56、+27.60）

・1ドル＝141.90-00円

・シカゴ日経先物は上昇（32605、大阪比+85）

・SOX指数は上昇（4097.47、+106.52）

・米原油先物は上昇（71.58、+2.11）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（32686.25、-240.10）

・VIX指数は上昇（12.48、+0.29）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・製造業PMI（12月）

・サービス業PMI（12月）

・第3次産業活動指数（10月）

・日本取引所グループ＜8697＞の山道CEOが定例会見

・魁力屋とS&Jの2社が新規上場

・中国中期貸出ファシリティ金利（1年物）

・中国新築住宅価格（11月）

・中国鉱工業生産指数（11月）

・中国小売売上高（11月）

・中国固定資産投資（都市部）（11月）

・中国不動産投資（11月）

・中国住宅販売（11月）

・中国調査失業率（11月）

・ユーロ圏製造業PMI（12月）

・ユーロ圏サービス業PMI（12月）

・ユーロ圏貿易収支（10月）

・英製造業PMI（12月）

・英サービス業PMI（12月）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（12月）

・ブラジル経済活動（10月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）

・米鉱工業生産指数（11月）

・米設備稼働率（11月）

・米製造業PMI（12月）

・米サービス業PMI（12月）

・対米証券投資収支（10月）

・台湾総統選告示《ST》