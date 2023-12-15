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12/15の強弱材料
*08:34JST 12/15
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（37248.35、+158.11）
・ナスダック総合指数は上昇（14761.56、+27.60）
・1ドル＝141.90-00円
・シカゴ日経先物は上昇（32605、大阪比+85）
・SOX指数は上昇（4097.47、+106.52）
・米原油先物は上昇（71.58、+2.11）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（32686.25、-240.10）
・VIX指数は上昇（12.48、+0.29）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・製造業PMI（12月）
・サービス業PMI（12月）
・第3次産業活動指数（10月）
・日本取引所グループ＜8697＞の山道CEOが定例会見
・魁力屋とS&Jの2社が新規上場
・中国中期貸出ファシリティ金利（1年物）
・中国新築住宅価格（11月）
・中国鉱工業生産指数（11月）
・中国小売売上高（11月）
・中国固定資産投資（都市部）（11月）
・中国不動産投資（11月）
・中国住宅販売（11月）
・中国調査失業率（11月）
・ユーロ圏製造業PMI（12月）
・ユーロ圏サービス業PMI（12月）
・ユーロ圏貿易収支（10月）
・英製造業PMI（12月）
・英サービス業PMI（12月）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（12月）
・ブラジル経済活動（10月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）
・米鉱工業生産指数（11月）
・米設備稼働率（11月）
・米製造業PMI（12月）
・米サービス業PMI（12月）
・対米証券投資収支（10月）
・台湾総統選告示《ST》
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