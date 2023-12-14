ＩＮＴＬＯＯＰ　ストップ安売り気配、24年7月期第1四半期の営業利益1.76億円、前四半期比46.8％減／新興市場スナップショット

*10:09JST <9556> ＩＮＴＬＯＯＰ 3985 ウ

ストップ安売り気配。24年7月期第1四半期（23年8-10月）の営業利益を1.76億円と発表している。前年同期実績は非開示だが、説明資料によると前四半期（23年7月期第4四半期）との比較では46.8％減。売上高は前四半期比で2.9％増の48.76億円と増収を確保したが、営業担当の積極採用で採用費が増加したほか、新卒デリバリー社員の教育期間を延長したことから人件費も増加した。通期予想は18.15億円で据え置いている。《ST》