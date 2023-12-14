関連記事
ウェルプレイドＲ ストップ高買い気配、24年10月期の営業利益予想は10倍、前期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST <9565> ウェルプレイドＲ 1437 カ -
ストップ高買い気配。24年10月期の営業利益予想を前期比954.7％増の1.50億円と発表している。大会企画・運営を中心にコンサルティング事業を強化し、収益の幅を増やす。同時に発表した23年10月期の営業利益は0.14億円で着地した。主にクライアントワークサービスで案件を複数受注できたことに加えてコストを見直したことも奏功し、会社計画（0.03億円）を超過達成した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ナレルグループ 大幅に3日ぶり反発、24年10月期の営業利益予想12.2％増、年間配当は110円に増配予想／新興市場スナップショット 12/14 09:38
- マイクロ波化学 大幅に5日ぶり反発、ラボスケールでマイクロ波用いた鉄鉱石から鉄への還元に成功／新興市場スナップショット 12/13 14:48
- リッジアイ 大幅に3日ぶり反落、24年7月期第1四半期の営業利益0.05億円、一時的に利益率低下／新興市場スナップショット 12/13 13:40
- 博展 ストップ高買い気配、23年12月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も増額修正／新興市場スナップショット 12/13 12:49
- くすりの窓口 大幅に反発、外来受診支援アプリを東京大学医学部附属病院が導入／新興市場スナップショット 12/13 10:02