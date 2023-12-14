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ウェルプレイドＲ　ストップ高買い気配、24年10月期の営業利益予想は10倍、前期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット

2023年12月14日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST <9565> ウェルプレイドＲ 1437 カ -
ストップ高買い気配。24年10月期の営業利益予想を前期比954.7％増の1.50億円と発表している。大会企画・運営を中心にコンサルティング事業を強化し、収益の幅を増やす。同時に発表した23年10月期の営業利益は0.14億円で着地した。主にクライアントワークサービスで案件を複数受注できたことに加えてコストを見直したことも奏功し、会社計画（0.03億円）を超過達成した。《ST》

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