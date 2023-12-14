ナレルグループ　大幅に3日ぶり反発、24年10月期の営業利益予想12.2％増、年間配当は110円に増配予想／新興市場スナップショット

*09:38JST <9163> ナレルグループ 2810 +270

大幅に3日ぶり反発。24年10月期の営業利益予想を前期比12.2％増の27.70億円と発表している。従来からの求人媒体の活用に加え、自社運営求人サイト、人材紹介事業者の活用などの多角化で技術者人材の確保に努める。退職率の改善に向けたリテンション強化の施策も講じる。年間配当予想は110.00円とし、前期（95.00円）から増配する。23年10月期の営業利益は、建設ソリューション事業が伸長して21.1％増の24.69億円で着地した。《ST》