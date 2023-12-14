12/14の強弱材料

*08:24JST 12/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32926.35、+82.65）

・NYダウは上昇（37090.24、+512.30）

・ナスダック総合指数は上昇（14733.96、+200.57）

・シカゴ日経先物は上昇（32840、大阪比+10）

・SOX指数は上昇（3990.95、+60.77）

・米原油先物は上昇（69.47、+0.86）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・1ドル＝142.50-60円

・VIX指数は上昇（12.19、+0.12）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・コア機械受注（10月）

・対外対内証券投資（先週）

・鉱工業生産（10月）

・設備稼働率（10月）

・全銀協会長が定例会見

・NZGDP速報（7-9月）

・豪失業率（11月）

・印卸売物価指数（11月）

・スイス中央銀行が政策金利発表

・ブラジル小売売上高（10月）

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・米小売売上高（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（11月）

・米企業在庫（10月）

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・欧州連合（EU）首脳会議（15日まで）

・プーチン露大統領が大規模記者会見開催（テレビ中継）《ST》