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12/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 12/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32926.35、+82.65）
・NYダウは上昇（37090.24、+512.30）
・ナスダック総合指数は上昇（14733.96、+200.57）
・シカゴ日経先物は上昇（32840、大阪比+10）
・SOX指数は上昇（3990.95、+60.77）
・米原油先物は上昇（69.47、+0.86）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・1ドル＝142.50-60円
・VIX指数は上昇（12.19、+0.12）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・コア機械受注（10月）
・対外対内証券投資（先週）
・鉱工業生産（10月）
・設備稼働率（10月）
・全銀協会長が定例会見
・NZGDP速報（7-9月）
・豪失業率（11月）
・印卸売物価指数（11月）
・スイス中央銀行が政策金利発表
・ブラジル小売売上高（10月）
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・米小売売上高（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（11月）
・米企業在庫（10月）
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・欧州連合（EU）首脳会議（15日まで）
・プーチン露大統領が大規模記者会見開催（テレビ中継）《ST》
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