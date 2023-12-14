*08:16JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがさらに強まる可能性は低いと予想

ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に164円30銭（2023/11/16）まで上昇。欧州中央銀行による早期利下げ観測は消えていないが、米国金利の先安観が強まっており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがさらに強まる可能性は低いと予想される。

【ユーロ売り要因】

・ECBの主要政策金利による早期利下げ観測

・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念

・日欧金利差の縮小観測

【ユーロ買い要因】

・2024年に複数回の米利下げ予想

・ドイツなどユーロ圏諸国のインフレ率は高止まりの可能性

・日欧金利差は一定の水準を維持する見込み《CS》