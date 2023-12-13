*17:09JST 13日の日本国債市場概況：債券先物は145円80銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年3月限

寄付145円52銭 高値145円80銭 安値145円29銭 引け145円80銭

売買高総計21374枚

2年 455回 0.052％

5年 163回 0.269％

10年 372回 0.688％

20年 186回 1.427％

債券先物3月限は、145円52銭で取引を開始。米国の11月消費者物価指数の結果などを好感して買い先行となったが、12月調査日銀短観の改善を受けてか一時売られ、145円29銭まで下げた。その後、日銀の定例国債買い入れオペで減額はなく、米金利も低下したことから買いが再燃し、145円80銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.72％、10年債は4.18％、30年債は4.28％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.20％、英国債は3.90％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債は4.79％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・19:00 ユーロ圏・10月鉱工業生産（前月比予想：-0.3％、9月：-1.1％）

・22:30 米・11月生産者物価指数（前月比予想：0.0％、10月：-0.5％）

・04:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）

・04:30 パウエル米FRB議長会見

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》