*07:52JST 米国株式市場はまちまち、イラン再協議期待やハイテクが支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

APR24

Ｏ 58950（ドル建て）

Ｈ 60165

Ｌ 58905

Ｃ 60065 大証比+345（イブニング比+20）

Vol 6458



APR24

Ｏ 59040（円建て）

Ｈ 60150

Ｌ 58880

Ｃ 60045 大証比+325（イブニング比+0）

Vol 22321

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.36円換算）で、リクルートHD＜6098＞、中外

製薬 ＜4519＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 0.00 2421 242.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.48 0.01 5163 4

3

8035 (TOELY) 住友商事 36.27 0.23 5780 -

1

6758 (SONY.N) TDK 16.99 0.44 2708 18.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.06 -0.22 2559 -

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.06 0.06 975 2

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.89 0.30 5241 1

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.36 1.37 6170 20

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.58 4911 20

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.20 0.30 6757 -1

1

8001 (ITOCY) 丸紅 372.33 333.37 5933 -

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.11 -0.02 6462 3

5

8031 (MITSY) 東京エレク 145.80 2.20 46469 61

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7171 -13

7

4568 (DSNKY) 第一三共 15.56 -1.87 2480 -1

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.74 0.18 2467

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.12 0.09 966 -97

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 -0.50 1700 -

4

7267 (HMC.N) スズキ 44.50 -0.60 1773 -3.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.00 5788 -4

1

6902 (DNZOY) ファナック 21.05 1.34 6709 45

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.22 -0.66 8676 -16

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.00 -0.43 2390 -1

0

8411 (MFG.N) オリックス 30.40 0.00 4845 -

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.49 0.35 21498 -6

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.02 5300 -3

5

7741 (HOCPY) キヤノン 25.24 -0.53 4022 -

2

6503 (MIELY) 三菱電機 75.56 2.13 6021 2

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.21 0.21 3221 -

3

7751 (CAJPY) 任天堂 12.42 -0.38 7917 -3

6

6273 (SMCAY) SMC 22.40 0.68 71393 92

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.40 -0.04 351 -1.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 45.70 0.70 72828 112

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.96 -0.23 1906 -

7

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.02 1.16 4943 -

7

6702 (FJTSY) 富士通 23.16 -0.06 3691 -

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 14.40 20079 -39

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.26 -0.02 3270 -1

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.20 0.78 1785 5.

5

8002 (MARUY) 三井物産 724.92 11.33 5776 -

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.80 -0.48 3123 -1

8

6954 (FANUY) 京セラ 17.11 0.25 2727 1

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.71 0.05 1411 0.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.02 -0.17 4466 -

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.24 -0.27 6891 -1

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.03 -0.25 2878 -1

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 0.11 2416 -4

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.71 0.13 1388 -

8

4543 (TRUMY) テルモ 12.85 0.06 2048 -

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.50 0.08 1514

9

（時価総額上位50位、1ドル159.36円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 2421 242.5 11.1

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 112 7.8

1

6902 (DNZOY) ファナック 21.05 6709 453 7.2

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4911 206 4.3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.36 6170 207 3.4

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 20079 -391 -1.9

1

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4462 -220 -4.7

0

8601 (DSEEY) 野村HD 7.87 1254 -58 -4.4

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 2416 -49 -1.9

9



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49230.71 前日比：-79.61

始値：49320.29 高値：49393.34 安値：49085.75

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24836.60 前日比：398.10

始値：24616.56 高値：24854.04 安値：24524.37

年初来高値：24836.60 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7165.08 前日比：56.68

始値：7136.48 高値：7168.59 安値：7112.82

年初来高値：7165.08 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.91％ 米10年国債 4.303％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは39

8.10ポイント高の24836.60で取引を終了した。

半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガ

ン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。中盤にかけ、ト

ランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明ら

かになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小。ナスダックは終日堅調に推

移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装

置が上昇、電気通信サービスが下落した。

半導体メーカーのインテル（INTC）は第1四半期決算の結果や第2四半期の見通しが

予想を上回り、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は

四半期決算で売上高の伸びが予想を上回り、上昇。検索グーグル運営のアルファベ

ット（GOOG）はグーグルが人工知能（AI）開発企業のアンソロピックに300億ドル追

加投資する可能性が報じられ、上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラッ

トフォームズ（META）は、ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）

とAWS グラビトンプロセッサの利用に関する合意書に署名し、大幅な提携拡大を明

らかにし、上昇。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）も買われた。防衛のロッキード・マーチン（LMT）

は第1四半期決算で純売上が予想を下回ったほか、弾丸増産によるネガティブキャッ

シュフローが嫌気され、下落。ケーブルテレビ会社のチャーター・コミユニケーシ

ョンズ（CHTR）は第1四半期決算で動画、インターネット加入者減少が響き、売り上

げ減少を嫌気し、下落した。

司法省はFRB本部ビル改修費用に関するパウエルFRB議長に対する刑事捜査の打ち切

りを発表。これにより、次期議長の承認がパウエル議長退任までに完了する可能性

が強まった。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》