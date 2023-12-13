*06:59JST 米国株式市場は続伸、CPIを好感（12日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

2023/12/23

Ｏ 33085（ドル建て）

Ｈ 33195

Ｌ 32770

Ｃ 32930 大証比+220（イブニング比+70）

Vol 10245



2023/12/23

Ｏ 33015（円建て）

Ｈ 33130

Ｌ 32690

Ｃ 32865 大証比+155（イブニング比+5）

Vol 19859

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル145.5円換算）で、大成建＜1801＞、日産自＜7201＞、

日東電＜6988＞、みずほＦＧ＜8411＞、ソニーG＜6758＞、野村ＨＤ＜8604＞、三井トラスト

＜8309＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 184.80 -2.28 2689 7.5

6758 （SONY） ソニーG 90.39 1.06 13152 112

9432 （NTTYY） NTT 29.55 0.10 172 0.1

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 8.70 0.00 1266 6

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 24.56 0.04 35735 55

8316 （SMFG） 三井住友 10.02 0.05 7290 15

8001 （ITOCY） 伊藤忠 80.58 -0.38 5862 22

7974 （NTDOY） 任天堂 11.88 0.09 6914 -31

6954 （FANUY） ファナック 13.80 -0.02 4016 -4

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 19.84 0.12 5773 -12

7267 （HMC） ホンダ 30.51 -0.34 1480 2.5

8031 （MITSY） 三井物 716.61 -4.41 5213 19

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 25.83 -0.17 3758 14

6902 （DNZOY） デンソー 15.12 0.21 2200 0.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.44 0.00 2503 32

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 116.36 -0.77 16930 50

6723 （RNECY） ルネサス 8.37 0.23 2437 -1.5

6702 （FJTSY） 富士通 30.51 0.64 22196 -54

5108 （BRDCY） ブリヂストン 20.80 -0.07 6053 -6

6503 （MIELY） 三菱電 27.61 0.36 2009 1.5

8002 （MARUY） 丸紅 156.01 -1.87 2270 6

8053 （SSUMY） 住友商 21.30 -0.23 3099 11

4901 （FUJIY） 富士フイルム 59.95 -0.33 8723 -15

6301 （KMTUY） コマツ 24.71 -0.17 3595 -10

8591 （IX） オリックス 91.01 -1.20 2648 0

1925 （DWAHY） 大和ハウス 29.92 0.26 4353 11

2802 （AJINY） 味の素 36.59 0.15 5324 13

8267 （AONNY） イオン 21.21 0.04 3086 0

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 46.64 0.83 6786 34

8802 （MITEY） 菱地所 13.28 -0.06 1932 -6

9735 （SOMLY） セコム 18.02 0.07 10488 -7

7201 （NSANY） 日産自 8.03 0.08 584 15.5

1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.22 0.10 3088 19

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.84 -0.02 5587 43

7270 （FUJHY） SUBARU 8.99 0.03 2616 -1

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.25 0.04 618 5.2

2503 （KNBWY） キリン 14.55 0.01 2117 -3

4911 （SSDOY） 資生堂 26.03 -0.27 3787 -4

6988 （NDEKY） 日東電 35.92 1.20 10453 258

7202 （ISUZY） いすゞ 12.92 -0.42 1879 3.5

5802 （SMTOY） 住友電 12.47 -0.01 1814 7.5

3407 （AHKSY） 旭化成 13.82 -0.11 1005 -4

6645 （OMRNY） オムロン 42.36 0.38 6163 47

7912 （DNPLY） 大日印 14.73 0.08 4286 19

3402 （TRYIY） 東レ 9.94 -0.07 723 -0.4

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.05 -0.22 5132 -166

4704 （TMIC） トレンド 55.29 -0.78 8045 31

6586 （MKTAY） マキタ 26.00 0.12 3783 9

1801 （TISCY） 大成建 9.12 0.10 5308 270

6361 （EBCOY） 荏原 27.27 -0.36 7936 1

（時価総額上位50位、1ドル145.5円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1801 （TISCY） 大成建 9.12 5308 270 5.36

7201 （NSANY） 日産自 8.03 584 15.5 2.73

6988 （NDEKY） 日東電 35.92 10453 258 2.53

6952 （CSIOY） カシオ 85.91 1250 22.5 1.83

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.44 2503 32 1.30

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.05 5132 -166 -3.13

6753 （SHCAY） シャープ 1.66 966 -26.1 -2.63

8252 （MAURY） 丸井 31.31 2278 -57 -2.44

6976 （TYOYY） 太陽電 94.90 3452 -64 -1.82

6471 （NPSKY） 日精工 10.25 746 -9.4 -1.24



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：36577.94 前日比：173.01

始値：36442.10 高値：36596.11 安値：36373.22

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14533.40 前日比：100.91

始値：14423.01 高値：14533.40 安値：14385.39

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4643.70 前日比：21.26

始値：4618.30 高値：4643.93 安値：4608.09

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.312％ 米10年国債 4.204％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は173.01ドル高の36,577.94ドル、ナスダックは100.

91ポイント高の14,533.40で取引を終了した。

11月消費者物価指数（CPI）のほぼ予想に一致した結果を好感し寄り付き後、上昇。

長期金利の低下を受けてハイテクも上昇し、相場を一段と押し上げた。イエレン財

務長官のインフレや経済に関する楽観的な見解も支援し相場は終日堅調に推移。終

盤にかけて上げ幅を拡大し終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇し

た一方で、エネルギーが下落。

自動車メーカーのフォード（F）は弱い需要に合わせてピックアップトラック「F150

ライトニング」の2024年の生産目標を半減すると発表し、堅調に推移。ソフトウエ

ア会社のマイクロソフト（MSFT）やソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を

運営するメタ・プラットフォームズ（META）はアーク・インベストメントの上場投

資信託（ETF）による人工知能（AI）関連銘柄として株式購入が明らかになり、それ

ぞれ上昇。

検索大手のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はカリフォルニア州の連邦

地裁の陪審がグーグルの基本ソフト（OS）「アンドロイド」を搭載したスマホ向け

アプリの販売・決済を同社のアプリストアが独占しているのは独禁法に違反すると

の判断を下し、下落。高級電気自動車メーカーのルーシド（LCID）はハウス最高財

務責任者（CFO）が辞任を発表し、下落。玩具メーカーのハズブロ（HAS）は追加戦

略見直しで従業員900人削減を発表し、売られた。ソフトウエア・メーカーのオラク

ル（ORCL）は第2四半期決算内容を嫌気した売りが継続。

イエレン財務長官はイベントで、国内経済がソフトランディングの軌道にある、と

楽観的な見解を示した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》