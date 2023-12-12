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Ｆ－ブレイン　大幅に3日続伸、AIプラットフォーム脆弱性診断サービスの取り扱い開始へ／新興市場スナップショット

2023年12月12日 13:19

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記事提供元：フィスコ

*13:19JST <3927> Ｆ－ブレイン 552 +12
大幅に3日続伸。バルクホールディングス＜2467＞子会社のサイバージムジャパン（東京都港区）と提携し、AIプラットフォーム脆弱性診断サービス「ImmuniWeb AI Platform」の取り扱いを開始すると発表している。同サービスは世界で4000万件以上のWEBアプリケーションの診断実績を誇る。自社のサイバーセキュリティサービスシリーズ「FB SAT」の新たなラインナップとして、24年1月下旬に追加するとしている。《ST》

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