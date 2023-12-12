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NY外為：ドル一段高、ドル・円146.59円まで、米3年債入札低調

2023年12月12日 02:12

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記事提供元：フィスコ

*02:12JST NY外為：ドル一段高、ドル・円146.59円まで、米3年債入札低調
米財務省は500億ドル規模の3年債入札を実施した。最高落札利回りは4.49％と、テイルはプラス1.7BPS。応札倍率は2.42倍と過去6回入札の2.74倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は52.1％。

低調な3年債入札結果を受けて、米10年債利回りは4.279％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は146円59銭まで上昇し7日来の高値を更新した。《KY》

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