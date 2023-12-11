鳥貴族HDが一時ストップ高、第1四半期の営業利益10倍、高進ちょく率に注目集まる

■8～10月好調で通期予想の4割を確保

鳥貴族HD(鳥貴族ホールディングス)<3193>(東証プライム)は12月11日、大きく出直って始まり、取引開始後は一時ストップ高の3335円(501円高、18%高)まで急伸。今年9月につけた年初来の高値3795円に向けて上値を追う相場になった。前取引日8日の15時に発表した第1四半期連結決算(2023年8～10月)が前年同期比で売上高33.6%増、営業利益約11倍などと大幅に増加し、好感買いが先行している。

第1四半期はコロナ明けにともない来店客数の回復が寄与、営業利益は約11倍の7億50百万円となった。7月通期の連結業績予想は全体に据え置き、営業利益は18億61百万円(前期比31.3%増)だが、第1四半期でこの予想の4割を確保したため、進ちょくの好調さが注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】割安な「０１銘柄」に注目！業績上方修正・増配・自己株式取得で新春相場を狙え！（2023/12/04）

・【株式市場特集】師走相場で狙うべき銘柄は？不完全燃焼のパチンコ・パチスロと花粉症関連株に注目（2023/11/27）

・【株式市場特集】新ＮＩＳＡで狙うべき株は？株式分割銘柄が受け皿になる理由（2023/11/20）

・【株式市場特集】グロース市場のバリュー株を探せ！業績上方修正、高配当、時価総額上位の割安銘柄を厳選（2023/11/13）

