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NY外為：ドル、節目200DMAを上回る水準維持、長期金利上昇で買い継続
記事提供元：フィスコ
*03:32JST NY外為：ドル、節目200DMAを上回る水準維持、長期金利上昇で買い継続
NY外為市場でドルは節目となる200日移動平均水準103.565を上回る水準を維持し、高値圏で推移した。長期金利の上昇に伴うドル買いが継続。
ドル・円は144円84銭と心理的節目の145円を試す展開が続いた。ユーロ・ドルは1.0755ドル、ポンド・ドルは1.2546ドルでそれぞれ伸び悩んだ。《KY》
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