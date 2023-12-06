スマレジ　大幅に反発、11月のクラウドPOSレジの有料プラン登録店舗数705店増、伸び拡大／新興市場スナップショット

*10:09JST <4431> スマレジ 2880 +33

大幅に反発。クラウドPOSレジ「スマレジ」の11月現在の有料プラン登録店舗数が前月比705店増の3万3737店だったと発表している。増加数の伸びも前月（573店増）から拡大した。内訳を見ると、ポイント管理や電話サポートが付与された上位プラン「プレミアムプラス」が295店増の1万1639店（前月は170店増）と好調だった。無料プランを含むアクティブ店舗数も4万1689店となり、前月（4万0722店）から増加している。《ST》