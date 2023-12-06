*08:32JST 12/6

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14229.91、+44.42）

・1ドル＝147.00-10円

・シカゴ日経先物は上昇（32905、大阪比+125）

・VIX指数は低下（12.85、-0.23）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32775.82、-455.45）

・NYダウは下落（36124.56、-79.88）

・SOX指数は下落（3672.40、-21.05）

・米原油先物は下落（72.32、-0.72）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・車名別新車販売（11月）

・石油製品価格（4日）

・氷見野日銀副総裁の記者会見

・十倉経団連会長の記者会見

・QPS研究所が新規上場

・豪GDP（7-9月）

・独製造業受注（10月）

・ユーロ圏小売売上高（10月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（11月）

・ブラジル基礎的財政収支（10月）

・ブラジル純債務対GDP比（10月）

・米ADP全米雇用報告（11月）

・カナダ貿易収支（10月）

・米労働生産性（7-9月）

・米貿易収支（10月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・イングランド銀行（英中央銀行）が金融安定報告を公表《ST》