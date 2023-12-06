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12/6の強弱材料

2023年12月6日 08:32

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記事提供元：フィスコ

*08:32JST 12/6
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14229.91、+44.42）
・1ドル＝147.00-10円
・シカゴ日経先物は上昇（32905、大阪比+125）
・VIX指数は低下（12.85、-0.23）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・日経平均は下落（32775.82、-455.45）
・NYダウは下落（36124.56、-79.88）
・SOX指数は下落（3672.40、-21.05）
・米原油先物は下落（72.32、-0.72）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷

留意事項
・車名別新車販売（11月）
・石油製品価格（4日）
・氷見野日銀副総裁の記者会見
・十倉経団連会長の記者会見
・QPS研究所が新規上場
・豪GDP（7-9月）
・独製造業受注（10月）
・ユーロ圏小売売上高（10月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（11月）
・ブラジル基礎的財政収支（10月）
・ブラジル純債務対GDP比（10月）
・米ADP全米雇用報告（11月）
・カナダ貿易収支（10月）
・米労働生産性（7-9月）
・米貿易収支（10月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・イングランド銀行（英中央銀行）が金融安定報告を公表《ST》

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