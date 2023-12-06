*07:36JST NY金：伸び悩みで2036.30ドル、一時2027.60ドルまで値下がり

NY金先物2月限は伸び悩み（COMEX金2月限終値：2036.30 ↓5.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－5.90ドルの2036.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2027.60－2059.60ドル。アジア市場の序盤で2059.60ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが続いており、米国市場の中盤にかけて2027.60ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に2036ドルを挟んだ水準で推移。《CS》