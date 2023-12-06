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NY外為：ユーロ一段安、ECBの利下げ観測、ショナーベル理事が追加利上げの可能性低いと言及
記事提供元：フィスコ
*01:43JST NY外為：ユーロ一段安、ECBの利下げ観測、ショナーベル理事が追加利上げの可能性低いと言及
NY外為市場ではユーロ売りが強まった。11月ユーロ圏インフレ鈍化をうけて、欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事は追加利上げの可能性はかなり低いとの考えを示した。11月ユーロ圏消費者物価指数（CPI）は前年同月比＋2.4％と、予想以上に2021年7月来の最低の伸びに鈍化。発言を受け、市場の利下げ観測が強まった。
ユーロ・ドルは1.0840ドルへ上昇後、1.0791ドルまで下落し、11月14日来の安値を更新した。ユーロ・円は159円30銭から158円82銭へ下落。ユーロ・ポンドは0.8576ポンドから0.8667ポンドまで下落した。《KY》
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