*23:24JST 【市場反応】カナダ・11月失業率/雇用者数増減、カナダドル買い

カナダ11月失業率は5.8％と、10月5.7％から予想通り上昇し22年1月来で最高となった。11月雇用者数増減は＋2.49万人となった。伸びは10月+1.75万人から縮小予想に反して拡大し9月来で最大。

カナダの雇用者数の予想外の増加を好感し、カナダドル買いが強まった。ドル・カナダドルは1.3551カナダドルから1.3523カナダドルへ下落。カナダ・円は109円22銭から109円61銭まで上昇し11月27日来の高値を更新した。

【経済指標】

・カナダ・11月失業率：5.8％（予想：5.8％、10月：5.7％）

・カナダ・11月雇用者数増減：＋2.49万人（予想：+1.40万人、10月：+1.75万人）《KY》