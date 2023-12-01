関連記事
【市場反応】カナダ・11月失業率/雇用者数増減、カナダドル買い
記事提供元：フィスコ
*23:24JST 【市場反応】カナダ・11月失業率/雇用者数増減、カナダドル買い
カナダ11月失業率は5.8％と、10月5.7％から予想通り上昇し22年1月来で最高となった。11月雇用者数増減は＋2.49万人となった。伸びは10月+1.75万人から縮小予想に反して拡大し9月来で最大。
カナダの雇用者数の予想外の増加を好感し、カナダドル買いが強まった。ドル・カナダドルは1.3551カナダドルから1.3523カナダドルへ下落。カナダ・円は109円22銭から109円61銭まで上昇し11月27日来の高値を更新した。
【経済指標】
・カナダ・11月失業率：5.8％（予想：5.8％、10月：5.7％）
・カナダ・11月雇用者数増減：＋2.49万人（予想：+1.40万人、10月：+1.75万人）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY債券：米長期債相場は強含み、早期利下げの可能性高まる 12/ 2 07:25
- [通貨オプション]まちまち 12/ 2 03:35
- NY外為：ドル・円146円台、FRBの利上げ終了＆来年の早期利下げ観測強まる＝パウエルFRB議長発言後 12/ 2 02:50
- NY外為：ドル売りに転じる、パウエルFRB議長は利上げ終了示唆、利下げは時期尚早と市場の憶測をけん制 12/ 2 01:48
- 【市場反応】米11月ISM製造業景況指数は予想下回る、ドル買い後退 12/ 2 00:33