関連記事
今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、独消費者物価指数、米GDP改定値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、独消費者物価指数、米GDP改定値など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(3-5年、5-10年、10-25年)(日本銀行)
10:30 安達日銀審議委員が講演、同記者会見
産業用ロボットなどの展示会「2023国際ロボット展」が東京ビッグサイトで開幕
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(10月) 5.2％ 5.6％
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.50％ 5.50％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(11月) 93.3
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月) -16.9
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(11月) 0.5％
22:00 独・消費者物価指数(11月) 3.8％
22:30 加・経常収支(7-9月) -66.3億加ドル
22:30 米・卸売在庫(10月) 0.2％
22:30 米・GDP改定値(7-9月) 5.0％ 4.9％
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表
伊・5年債、10年債入札
英・2年債入札
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 11/28の強弱材料 11/28 08:37
- 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数、米消費者信頼感指数など 11/28 06:30
- 11/27の強弱材料 11/27 08:37
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中工業利益、米新築住宅販売件数など 11/27 06:30
- 11/24の強弱材料 11/24 08:35