ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、独消費者物価指数、米GDP改定値など

2023年11月29日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、独消費者物価指数、米GDP改定値など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(3-5年、5-10年、10-25年)(日本銀行)
10:30　安達日銀審議委員が講演、同記者会見


産業用ロボットなどの展示会「2023国際ロボット展」が東京ビッグサイトで開幕


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(10月)　5.2％　5.6％
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.50％　5.50％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(11月)　　93.3
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月)　　-16.9
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(11月)　　0.5％
22:00　独・消費者物価指数(11月)　　3.8％
22:30　加・経常収支(7-9月)　　-66.3億加ドル
22:30　米・卸売在庫(10月)　　0.2％
22:30　米・GDP改定値(7-9月)　5.0％　4.9％


米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演

経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表

伊・5年債、10年債入札

英・2年債入札

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る