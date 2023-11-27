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11/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 11/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33625.53、+173.70）
・NYダウは上昇（35390.15、+117.12）
・1ドル＝149.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（33740、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（3747.92、+2.97）
・VIX指数は低下（12.46、-0.34）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（14250.85、-15.00）
・米原油先物は下落（75.54、-1.56）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・企業向けサービス価格指数（10月）
・外食売上高（10月）
・工作機械受注（10月）
・十倉経団連会長の記者会見
・中国工業利益（10月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会公聴会に出席
・欧州連合（EU）外相理事会
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV建設コスト（11月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル連邦政府債務残高（10月）
・米新築住宅販売件数（10月）
・米2年物と5年物国債の入札
・核兵器禁止条約の第2回締約国会議（12月1日まで）
・フィリピン、インドは休場《ST》
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