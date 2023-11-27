11/27の強弱材料

*08:37JST 11/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33625.53、+173.70）

・NYダウは上昇（35390.15、+117.12）

・1ドル＝149.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（33740、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（3747.92、+2.97）

・VIX指数は低下（12.46、-0.34）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（14250.85、-15.00）

・米原油先物は下落（75.54、-1.56）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・企業向けサービス価格指数（10月）

・外食売上高（10月）

・工作機械受注（10月）

・十倉経団連会長の記者会見

・中国工業利益（10月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会公聴会に出席

・欧州連合（EU）外相理事会

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV建設コスト（11月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル連邦政府債務残高（10月）

・米新築住宅販売件数（10月）

・米2年物と5年物国債の入札

・核兵器禁止条約の第2回締約国会議（12月1日まで）

・フィリピン、インドは休場《ST》